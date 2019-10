Ragazzo ucciso a Roma | fermati due ragazzi di 21 anni

Fonte : tg24.sky

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Ci sono due fermi per la morte di Luca Sacchi, il 24ennecon un colpo di pistola davanti a un pub di(LA RICOSTRUZIONE - IL RACCONTO DELLA FIDANZATA). Il provvedimento è arrivato al termine del lungo interrogatorio iniziato in mattinata in Questura. I due hanno entrambi 21, uno è incensurato, l'altro ha precedenti penali per droga. I sospettati sono stati individuati dopo essere stati denunciati alla polizia: "Temo sia stato mio figlio, forse è coinvolto nell'omicidio di Luca Sacchi", ha detto la mamma di uno deipresentandosi in commissariato. La Procura indaga per omicidio volontario ma ci sono ancora molti dubbi da chiarire sul movente e sulla dinamica. Da chiarire il movente La morte di Luca potrebbe infatti non essere avvenuta durante una semplice rapina. Una delle ipotesi, ancora al vaglio, degli inquirenti, è che la vittima e la ...

matteosalvinimi : #Salvini: una preghiera e un pensiero per LUCA, il ragazzo ucciso a 25 anni per aver DIFESO la sua ragazza da una r… - virginiaraggi : Profondo dolore per la morte di Luca, il ragazzo di 24 anni ucciso per una rapina. Questi criminali vanno arrestati… - fattoquotidiano : Ragazzo ucciso a Roma, il premier Conte contro Salvini: “Miserabile fare speculazioni in campagna elettorale” -