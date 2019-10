“E ora vediamo” Serena e Pago | la resa dei conti Il faccia a faccia che tutti

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Una puntata piena di spunti quella di oggi a Uomini e Donne. Dopo le urla di Giulia Quattrociocche che ancora rimbombano in studio, oggi è la volta di una delle coppie di più discusse di Temptation Island Vip, quella formata da Enardu e, che avranno un importante confronto dopo quanto accaduto sull’isola delle tentazioni. Solo Andrea e Nathalie Caldonazzo, nel corso di questi mesi, hanno monopolizzato l’attenzione mediatica con la stessa forza. Da una parte, dall’altracontro cui in tanti si sono scagliato dopo che la coppia ha deciso di prendere strade diverse e separarsi. Nella puntata di oggi ci sarà anche Alessia Marcuzzi che entrerà in studio seguita dalla Enardu.nua dopo la foto Quest’ultima appare abbastanza dimagrita. Non solo, dimostra di essere particolarmente agitata e dispiaciuta.inizia il suo discorso spiegando quali sono i motivi che ...

RadioItalia : Quanta emozione, quanto affetto! @MarroneEmma non vediamo l’ora di ascoltare il tuo disco! #fortuna @MarroneEmma… - Negramaro : Tra meno di 24 ore la nostra storia sarà sugli schermi del @romacinemafest e noi non vediamo l’ora #LAnimaVistaDaQui - GiovanniToti : Eccoli i campioni della rosa della @prorecco pronti a tuffarsi in acqua e a farci vivere un’altra stagione piena di… -