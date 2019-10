Campidoglio | parte servizio rimozione veicoli tramite web

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Roma –il nuovodidei, che sarà svoltopiattaforma web, aggregatrice dei diversi concessionari presenti sul territorio. È stata firmata oggi la Determina dirigenziale che prevede l’avvio dell’esercizio entro il 1° dicembre 2019. Per la gestione delle operazioni dideiil concessionario avrà un filo diretto con la Polizia Locale di Roma Capitale attraverso un’applicazione web dedicata. L’appalto decorrerà dal 1° dicembre 2019, o comunque dalla data di affidamento del, e avrà una durata di 36 mesi. L’importo complessivo della concessione per la durata di tre anni è pari a oltre 15,6 milioni di euro. Il concessionario dovrà garantire per l’intera durata dell’appalto livelli dirichiesti dall’amministrazione, fra cui il tempo massimo di attesa e la garanzia deldiH24 in base alle ...

