Annunciata la supremazia quantistica | stiamo entrando in una nuova era dell’informatica

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Google ha condotto un esperimento che potrebbe segnare l’inizio di unaera informatica, cambiare radicalmente il nostro modo di usare e di interagire con i computer. Di certo non accadrà in un batter d’occhio, ma la strada è segnata: usando un computer quantistico, ha risolto in poco più di 3 minuti un’operazione che a un computer tradizionale richiederebbe 10.000 anni. Il risultato è stato pubblicato sulla rivista scientifica Nature dal gruppo di lavoro costituito dal fisico John Martinis di Google e dell’Università della California a Santa Barbara, con la collaborazione della NASA, del California Institute of Technology (Caltech), dell’ateneo tedesco Aachen e del Centro di Ricerche Jülich. Il protagonista dell’esperimento è stato il processore quantistico Sycamore con 53 qubit, le unità di informazione di base dei computer quantistici, mentre ...

