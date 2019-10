Fonte : romadailynews

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Errore: L'attributo resource non è valido.del giorno e siamo a venerdì venerdì 25 ottobre Buongiorno da Francesco Vitale un venerdì nero si preannuncia Almeno sul fronte degli scioperi soprattutto per i nostri amici che ci ascoltano da Roma e speriamo bene in questo fine settimana Chissà sempre Perché di venerdì Comunque oggi la chiesa venerdì a parte ricorda San mi faccio primo papà non facciamo gli auguri anche a tutti i nomi che tutti i nomi in che Oggi festeggiano l’onomastico e a tutti coloro che portano il nome dei Crispino Gavino e Ilario parliamo di nome cognome russo considerato una forma abbreviata di Larissa si affermò l’inizio dell’800 Grazia personaggi di opere letterarie per quel omonimo poi metto di Byron in epoca più recente deve la suaromanzo del dottor Zivago di Pasternak che ha avuto anche un adattamento cinematografico pensato talmente ...

romadailynews : Almanacco del 25-10-2019 ore 07:30: almanacco del giorno e siamo a venerdì venerdì 25… - FedeRoss70 : Nati in questo giorno 25 ottobre 1984 - Katy Perry (35 anni fa): Nuova eroina del pop mondiale e icona fashion e se… - FedeRoss70 : Nati in questo giorno 25 ottobre 1881 - Pablo Picasso (138 anni fa): Un genio dell'arte in assoluto e tra i grandi… -