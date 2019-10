Testa incastrata tra il letto e il mobile | muore bimba di sei mesi a Torino | era a casa

Bimba di pochi mesi muore con la Testa incastrata tra il letto e un mobile : I carabinieri indagano sulla morte di una bambina di pochi mesi. La piccola, di origini marocchine, era a casa della nonna, che secondo una prima ricostruzione l’avrebbe lasciata sul letto per recarsi in bagno. Al suo ritorno, l’ha trovata con la testa incastrata tra il letto e un mobile, già priva di sensi. L’allarme al 118 è stato immediato, ma la corsa in ospedale è stata inutile: è morta durante ...

Rimane con la Testa incastrata tra i mobili - muore bimba di pochi mesi : E’ deceduta poco dopo l’arrivo in ospedale una bimba di pochi mesi di origine marocchina. La piccola, che si trovava a casa della nonna, alla periferia del capoluogo piemontese, è stata trovata priva di sensi dalla donna che, secondo una prima ricostruzione, l’avrebbe lasciata sul letto per recarsi in bagno. Al suo ritorno la bimba sarebbe stata trovata prona sul materasso con la testa incastrata tra il capezzale e un mobile. Inutili i soccorsi ...

Torino - bambina muore con la Testa incastrata tra mobili : Gli uomini del 118 l’anno trovata già priva di sensi. Una bambina di cinque mesi è morta con la testa incastrata tra i mobili mentre era a casa della nonna, a Torino. I carabinieri indagano sulla morte della piccola, di origini marocchine che secondo una prima ricostruzione era stata lasciata sul letto dalla nonna, assentatasi un momento per andare in bagno. Al suo ritorno, l'ha trovata con la testa incastrata tra il letto e un mobile, già priva ...

Torino - bambina di pochi mesi muore a casa della nonna : trovata con la Testa incastrata tra il letto e un mobile : Choc a Torino. Una bambina di pochi mesi è morta a casa della nonna. È stata trovata priva di sensi con la testa incastrata tra il letto e un mobile. I carabinieri indagano sulle cause...

Torino - incastrata con la Testa tra i mobili della camera da letto della nonna : morta neonata : Dramma nel quartiere Barriera di Milano a Torino, dove una bimba di pochi mesi di origine marocchina è morta dopo essere rimasta incastrata con la testa tra i mobili della camera da letto della nonna. La donna si era allontanata per andare in bagno e al suo ritorno la piccola era priva di sensi.Continua a leggere

Bambina di pochi mesi muore a casa della nonna : trovata con la Testa incastrata tra il letto e un mobile : Choc a Torino. Una Bambina di pochi mesi è morta a casa della nonna. È stata trovata priva di sensi con la testa incastrata tra il letto e un mobile. I carabinieri indagano sulle cause...

Il papà si addormenta in auto - la figlioletta muore con la Testa incastrata nel finestrino : La tragedia di Kierre Allen, una bimba di due anni, si è consumata in Michigan. La piccola è morta in un modo assurdo mentre era accanto al padre che si era addormentato in auto dopo aver giocato con lei davanti casa. È rimasta incastrata con la testa nel finestrino e, nonostante i soccorsi, è deceduta.Continua a leggere