Selena Gomez | «Odiarti per amarmi» La nuova canzone su Justin Bieber?

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 24 ottobre 2019)e la lotta contro ansia e depressionee la lotta contro ansia e depressionee la lotta contro ansia e depressionee la lotta contro ansia e depressionee la lotta contro ansia e depressione«I needed to hate you to love me». Ossia, «avevo bisogno diper».va dritta al punto. L’addio definitivo con, datato marzo 2018, ha lasciato il segno nella sua vita, ma fino ad oggi aveva scelto di non parlarne. Se abbia davvero cambiato idea non è dato saperlo, di sicuro però il suo nuovo singolo sembra trattare a tutti gli effetti la rottura con lo storico fidanzato. Si intitola «Lose You To Love Me», un indizio già abbastanza lampante. Poi alcuni passaggi lasciano poco spazio all’immaginazione: «Mi promettevi il mondo e ci sono cascata, venivi prima di tutto il resto e ti piaceva», è l’attacco ...

Bobafet93 : RT @SelenaGomezNews: Selena Gomez - #LookAtHerNow (Official Video) - anxietysel : como ?? vive ?? la ?? gente ?? que ?? no ?? stannea ?? a ?? selena ?? gomez ?? - helowayse : RT @SelenaGomezNews: Selena Gomez - #LookAtHerNow (Official Video) -