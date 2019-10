Pamela Camassa e Bisciglia | botta e risposta dopo Amici | la sfida continua

Ornella Vanoni - la gaffe su Pamela Camassa ad Amici : 'Quando tu sei sopra a Filippo' : Ieri, mercoledì 23 ottobre, è andata in onda su Canale 5 la finalissima di Amici Celebrites, talent show condotto da Michelle Hunziker. Quella di ieri sera è stata una puntata all'insegna del divertimento e sopra ttutto della spensieratezza, in quanto ci sono state esibizioni, emozioni e gaffe s involontarie, tra cui quella di Ornella Vanoni . La nota cantante, infatti, quando ha espresso un giudizio sull'esibizione di ballo di Pamela , si è ...

Pamela Camassa Vince Amici Celebrities! Finale Piena di Commozione - Critiche e Polemiche! : La prima edizione di Amici Celebrities è giunta al termine! Ad aggiudicarsi la vittoria del talent di Maria De Filippi è stata Pamela Camassa , in una puntata in cui è accaduto di tutto. Dalla Commozione di Ornella Vanoni alle Critiche per Loredana Bertè, ai problemi di voce di Michelle Hunziker. Ecco tutto quello che è successo durante la Finale . La prima edizione della versione vip del talent più longevo della televisione italiana, Amici ...

Amici Celebrities Finale : Il Vincitore è Pamela Camassa! : Finale emozionante per Amici Celebrities, che vede uscire prima Ciro Ferrara e poi a sorpresa anche Filippo Bisciglia, che contro ogni pronostico non arriva allo scontro decisivo. Vince l’edizione Vip del Talent Pamela Camassa. Ecco cosa è successo durante la Finale di Amici Celebrities 2019! Pamela Camassa è la vincitrice della prima edizione di Amici Celebrities. Pronostico rispettato quindi, anche se non tutto è andato come nelle ...