Metro C | incontro Raggi-De Micheli | linea arriverà a Saxa Rubra | dal Governo in arrivo

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Roma – Subito dopo aver incontrato il ministro dei Trasporti Paola De, la sindaca Virginiaha voluto rassicurare tutti sul completamento dellaC di Roma: “Vogliamo portare lafino a, con il Ministero abbiamo affrontato il tema finanziamenti, ci hanno garantito delle risorse. C’è l’intenzione di collaborare.” Negli ultimi tempi erano sorti dubbi sulla possibilità di proseguire l’opera, vista la messa in liquidazione della società appaltante, Romapolitane.C spa, contraente generale, ha scritto una lettera a palazzo Chigi esprimendo la propria preoccupazione, chiedendo inoltre la nomina di un Commissario straordinario. Laha prontamente replicato, sempre tramite lettera inviata anche al Premier Giuseppe Conte, ai ministri Dee Gualtieri, al presidente della Regione Zingaretti e al prefetto ...

