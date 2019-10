Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Ricercatori dell'Istituto per i processi chimico-fisici del Cnr di Messina, in collaborazione con l'Accademia delle Scienze della Repubblica Ceca di Brno, hannoto, tramite calcoli teorici al computer, che l'applicazione di intensi campi elettrici induce nell'acqua effetti strutturali analoghi ad una diminuzione della temperatura. La maggior parte delle straordinarie e uniche peculiarità dell'acqua è dovuta alla sua struttura molecolare che forma una rete tridimensionale di legami idrogeno. In questo contesto, le tecniche spettroscopiche svolgono un ruolo fondamentale nel chiarire le proprietà chimico-fisiche del liquido più importante per la vita sulla Terra. Negli ultimi anni, - spiega il Cnr - le simulazioni numeriche alhanno rappresentato un punto di riferimento unico ed imprescindibile per interpretare i risultati degli esperimenti, soprattutto quando le ...

ennatrasporti : L’elettricità raffredda l’acqua, lo dimostra il calcolatore - UnicaRadio : Unica Radio L’elettricità raffredda l’acqua, lo dimostra il calcolatore SCOPRI DI PIÙ -