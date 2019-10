Campania poco differenziata E la provincia di Napoli è la peggiore

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Laha un problema di raccolta. E più ci si avvicina alladipiù le statistiche si deprimono. Secondo Legambiente nella nostra regione “continua a mancare una governance autorevole del ciclo integrato dei rifiuti e ancora non si procede alla realizzazione di impianti industriali di trattamento della frazione organica con compostaggio, digestione anaerobica e produzione di biometano”. Il risultato è che sono solo 247 i comuni “ricicloni”, quelli cioè che nel 2018 hanno superato il 65% di raccoltacome previsto dalla legge, solo 9 in più rispetto all’anno precedente. E sono solo 85 i comuni “Rifiuti Free Campani”, le comunità che hanno messo in campo esperienze virtuose di prevenzione e riduzione dei rifiuti, adottando campagne di sensibilizzazione costanti e percorsi di educazione ambientale ...

