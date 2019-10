ATP Basilea – Tsitsipas fatica ma stacca il pass per i quarti di finale | battuto in

Fonte : sportfair

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Il tennista greco vince in rimonta contro il proprio avversario, imponendosi in tre set con il risultato di 6-7, 6-2, 6-4 Suda le proverbiali sette camicie, ma alla fine Stefanosriesce are ilper ididegli “Swiss Indoors“, torneo Atp 500 dotato di un montepremi di 2.082.655 euro che si sta disputando sul veloce indoor di, in Svizzera. Il tennista greco va sotto nel punteggio dopo il primo set, imponendosi poi in rimonta su Ricardas Berankis, costretto ad arrendersi con il punteggio di 6-7(4) 6-2 6-4 dopo oltre due ore di gioco. Nel prossimo turnoattende il vincitore del match tra Krajinovic e Fognini, in programma nella serata di oggi.L'articolo ATPmailper idiin rimonta Berankis SPORTFAIR.

