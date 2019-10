Ambiente | la Camera approva il ddl Salvamare | 242 sì

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 24 ottobre 2019) L’aula dellahato con 242 sì (139 astenuti, nessun voto contrario) il ddl“per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell’economia circolare“. Il provvedimento passa ora all’esame del Senato. L'articolo: lail ddl, 242 sì Meteo Web.

