Lo uccido e poi mi devo mangiare il cuore | sul Gargano 15 arresti per mafia

Agente spara a moglie e figlie poi chiama il 118 : “Ora mi uccido - lascio porta aperta” : Tragedia familiare a Orta Nova, in provincia di Foggia. Un Agente penitenziario di 53 anni, Ciro Curcelli, ha ucciso a colpi di pistola la moglie Teresa e le due figlie Valentina e Miriana, di 18 e 12 anni. Poi si è tolto la vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Secondo le prime informazioni, l’uomo, che è deceduto in un momento successivo dopo essere stato trasportato dall’ambulanza del 118 agli Ospedali Riuniti di Foggia, avrebbe ...

