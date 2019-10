Fondamentale iOS 13 2 per risolvere tanti problemi sugli iPhone | ecco quando uscirà

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Inutile negarlo, sono inad aspettare l'uscita di iOS 13.2, l'aggiornamento Apple atteso un po' come l'unica soluzione possibile airiscontratia seguito del primo update iOS 13 e poi pure ai firmware minori iOS 13.1. Sulla specifica data di uscita (più che probabile) ci sono delle informazioni valide da fornire ai lettori. Le notizie trapelate in merito all'uscita dell'aggiornamento iOS 13.2 sono state rese note indirettamente grazie ad alcuni dettagli sulle cufffie Beats Solo Pro Apple. Queste saranno messe in vendita il prossimo 30 ottobre ma ciò che interessa maggiormente è che l'accessorio abbia una funzione presente appunto in iOS 13.2. Impossibile dunque che non si proceda, anche solo un giorno prima e dunque il 29 ottobre (come di consueto dunque il martedì), a rilasciare appunto l'aggiornamento a livello globale. Molto probabilmente dunque ...

