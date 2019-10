Consulta:permessi anche se no collabor

La Corte Costituzionale sul tema dell' ergastolo ostativo ha stabilito che la mancataazione con la giustizia non impedisce ipremio, purché ci siano elementi che escludono collegamenti con la criminalità organizzata. La, che ha deciso su questioni sollevate dalla Corte di Cassazione e dal Tribunale di Sorveglianza di Perugia, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 bis dell'Ordinamento penitenziario nella parte che non prevedepremio in assenza diazione con la giustizia.(Di mercoledì 23 ottobre 2019)