Tornado Dallas | EF3 con venti di 225km h | devastazione nella contea | “fortunati che non

Meteo - scia di distruzione a Dallas dopo un grande Tornado : gravi danni - crolli e migliaia di persone senza elettricità [FOTO e VIDEO] : Un grande tornado ha toccato terra nella parte settentrionale di Dallas, Texas, nel corso della notte, causando numerosi blackout e gravi danni a case, auto e aziende. Intorno alle 22:30 (ora locale), il Servizio Meteorologico Nazionale (NWS) a Fort Worth ha confermato, attraverso prove visive, che un tornado era a terra. L’NWS condurrà delle analisi per determinare l’intensità del tornado sulla scala Enhanced Fujita. Un vigoroso sistema di ...

