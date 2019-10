Moda | chiome scalate per l' autunno-inverno | il Chin-Bob | il mullet e la frangia a tendina

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 22 ottobre 2019) In questo2019-2020 sono di tendenza molti nuovi tagli di capelli. In particolare sono molto gettonati gli hairstyle scalati. Queste proposte arrivano direttamente dai saloni dei famosi parrucchieri del mondo. NuoveLe scalature sui capelli saranno le vere protagoniste dei prossimi mesi e possono essere realizzate sullecorte, medie o lunghe. Salvo Ferretti per 'Compagnia della Bellezza' sui capelli medi ha ideato il-Bob: la lunghezza del caschetto in questione arriva all'altezza del mento e regala un look molto moderno e raffinato al tempo stesso. Per quanto riguarda lo styling si può optare per la riga laterale, la riga in mezzo e la non riga: quest'ultima è perfetta sui volti ovali e sui colli slanciati. Esiste anche un'altra versione e si tratta dello Shag-Elisir, undallo stile retrò e molto frastagliato: la frangetta presente è super ...

