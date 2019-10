L’Europa tutela l’acqua potabile sfruttando i satelliti e la tecnologia predittiva

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 ottobre 2019) Monitorare l’acquaè fondamentale per migliorare la gestione delle risorse idriche e proteggersi dai pericoli che ne inficiano la qualità. Per questo la Commissione Europea ha finanziato il progetto SPACE-O, che ha realizzato una serie di servizi digitali intelligenti per la gestione dell’acqua,anche i. Manterranno le forniture europee di acquapulite e sicure per il consumo umano, aumentando al contempo la capacità di soddisfare la domanda. Lo stress a carico della rete idrica è dovuto alle siccità indotte dai cambiamenti climatici, all’aumento della domanda e alle dannose fioriture di alghe innescate dall’eccessivo deflusso di fertilizzanti. SPACE-O è progettato per gestire l’acqua contenuta nei bacini idrici, la gestione a valle dei serbatoi e il trattamento dell’acqua. Apostolos Tzimas, coordinatore del ...

