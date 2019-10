Alluvioni e maltempo al Nord Italia | Borrelli | “Il sistema di protezione civile ha

Allerta Meteo - altre 48 ore di maltempo estremo al Nord/Ovest : alto rischio Alluvioni [DETTAGLI] : Allerta Meteo – Configurazione barica pesante per il NordOvest italiano ove sarà incessante un treno di nuclei perturbati nelle prossime 48 ore, con grave rischio di smottamenti, frane, allagamenti o anche alluvioni associato. Lo avevamo annunciato nei giorni trascorsi che questo tipo di saccatura, oblunga, tagliente, con asse sulla Penisola iberica, ma con ascendente depressionario insistente verso il NordOvest italiano avrebbe ...

Maltempo a Genova - allagamenti e frane : allerta arancione per rischio Alluvioni. FOTO : Forti piogge si sono abbattute sulla Liguria causando danni e disagi alla circolazione stradale e ferroviaria. Scuole chiuse nel centro-Levante ligure e nel Medio ponente e ponente del capoluogo. LE PREVISIONI

Allerta Meteo : forte maltempo nelle prossime ore sulle aree tirreniche - rischio locali Alluvioni [MAPPE] : E’ già in atto, oramai da diverse ore, l’annunciato peggioramento del tempo su parecchie regioni. Rovesci e temporali nella notte soprattutto sulla Liguria, Toscana, localmente Lazio, poi via via verso l’Emilia un po’ tutta in queste ore, sul Sud della Romagna, localmente sul Centro Sud Lombardia, sull’Umbria, sulle Marche e sui settori occidentali abruzzesi. Rovesci sparsi in Sardegna e localmente in Sicilia, ...

Forte ondata di maltempo in Francia - rischio Alluvioni tra Occitania e Costa Azzurra : Una vasta perturbazione atlantica, la prima di grossa caratura nel mese di settembre, si sta avvicinando all'Italia e nel frattempo sta colpendo in maniera molto marcata la Francia meridionale....

Allerta Meteo - violenta “Sciroccata” innesca maltempo estremo : sarà una Domenica terribile - rischio Alluvioni : Splende il sole, oggi, in quasi tutt’Italia e al Sud fa anche caldo, con temperature diffusamente oltre i +27/+28°C in Sicilia e Sardegna. Le prime avvisaglie dell’entrata dello scirocco, però, si possono notare proprio nelle zone joniche di Calabria centro/meridionale e Sicilia, sulla Sardegna e al Nord/Ovest dove il tempo è uggioso, nuvoloso e umido. Le correnti sud/orientali si intensificheranno nelle prossime ore a causa di un ...

Maltempo in Spagna - nubifragi e Alluvioni : tre morti intrappolati in auto : Le terribili conseguenze di una improvvisa ondata di Maltempo che ha colpito la Spagna. Strade trasformate in torrenti e auto trascinate via dalla forza dell'acqua ma anche smottamenti, crolli e centinaia di persone evacuate. Tre le vittime, tutti automobilisti rimasti intrappolati nelle auto e trascinati via.Continua a leggere

Allerta Meteo Estofex - forte maltempo in Sicilia : nubifragi - forte vento e grandine di grandi dimensioni - rischio tornado e Alluvioni lampo : Allerta Meteo – Si prospetta una giornata di forte maltempo per la Sicilia. Estofex (European Storm Forecast Experiment), infatti, ha emesso un’Allerta di livello 2 per la Sicilia e Malta principalmente per nubifragi e grandine di grandi dimensioni. Livello 2 anche per le Baleari, la Catalogna e la costa della Francia sudorientale principalmente per nubifragi, tornado e grandine di grandi dimensioni. Tutte le allerte si intendono formalmente ...

Marocco : maltempo estremo e Alluvioni causano distruzione e tante vittime : Dopo caldo e tanta siccità, il Marocco è stato investito da una forte ondata di maltempo legata alla saccatura fresca in discesa dal nord Europa verso il Mediterraneo occidentale. I forti contrasti...

Alluvioni e grandine nel deserto - il maltempo fa venti morti in Marocco : Una eccezionale ondata di maltempo ha colpito il Paese nordafricano portando morte e distruzione. La tragedia più grande si è consumata nella provincia di Errachidia, dove 18 persone sono morte dopo che un autobus di linea che viaggiava su una strada locale è stato travolto dalla inaspettata piena di un piccolo fiume.Continua a leggere

Meteo - allerta Estofex per forte maltempo in Italia : nubifragi - Alluvioni lampo e rischio tornado nelle prossime ore : allerta Meteo – Il mese di settembre ha riportato il maltempo in Italia con nubifragi e allagamenti in diverse aree del Paese, come Roma, Firenze e Palermo, ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi per la giornata odierna. In particolare, allerta di livello 1 per Italia e Malta per nubifragi e tornado. Livello 1 anche per parti di Romania, Moldavia, Ucraina, Bielorussia e Russia per nubifragi, grandine di grandi ...

Maltempo : il Parlamento UE approverà 277 milioni per le Alluvioni del 2018 : La Commissione bilanci del Parlamento europeo domani approverà lo stanziamento di 277 milioni di euro per l’Italia nell’ambito del Fondo di solidarietà dell’Ue per le alluvioni dell’autunno 2018. Altri 8 milioni di euro saranno destinati a favore di Austria e Romania. Dopo il voto in Commissione, l’erogazione dei fondi sarà approvata a Strasburgo dalla sessione plenaria del Parlamento il 18 settembre. Le autorità ...

Allerta Meteo - a inizio Settembre si scatena l’autunno : forte maltempo già tra Domenica 1 e Lunedì 2 - alto rischio Alluvioni [MAPPE] : Allerta Meteo – Le condizioni di instabilità andranno via via intensificandosi nel corso dei prossimi giorni, soprattutto verso il weekend. Dal Nord Atlantico arriveranno fronti sempre più determinati, grazie ad uno squarcio barico più profondo e aperto operato da un ramo secondario del “fronte sub-polare” verso il Mediterraneo centrale. Ma nel contesto mediamente instabile, abbiamo individuato, dalle indagini ultime, una fase ...