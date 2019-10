9-1-1 | uno tsunami apre la terza stagione

Morandi : La trap? uno tsunami come i cantautori negli anni settanta : Gianni Morandi, in attesa di tornare sugli schermi di Canale 5 con la terza stagione de L'Isola di Pietro, non dimentica il suo primo amore e, intervistato da Libero, dice la sua sulla musica del momento. Nell'intervista viene chiesto a Morandi se suo figlio Pietro, che fa il trapper, gli abbia mai chiesto dei consigli. Il cantante di Monghidoro è categorico: "Lui non mi aveva mai detto niente ed è già un anno che va avanti. È pure partito per ...

Salvini contro Renzi - il doppio colpo di Bruno Vespa. Raiuno - tsunami ascolti : cos'è riuscito a strappare : Conto alla rovescia per il duello dei duelli. Il derby dei Matteo: Renzi e Salvini. Il match tanto voluto e tanto rimandato alla fine si farà e andrà in onda su Raiuno, il 15 ottobre, a Porta a Porta, dopo la partita di calcio Italia-Liechtenstein. In un messaggio indirizzato ai suoi sostenitori, Re

Consip - Lotti dopo il rinvio a giudizio : “Non provo rabbia o rancore - ma ho tentato di fermare uno tsunami con l’ombrello” : Luca Lotti assicura di non provare rabbia, l’ex comandante generale dei carabinieri, Tullio Del Sette, ipotizza di aver pestato i piedi a qualcuno e si dice “sconcertato“, mentre il maggiore Gianpaolo Scafarto è “contentissimo”. Sono le reazioni ai rinvii a giudizio sul caso Consip: a processo vanno l’ex ministro e attuale deputato del Pd, l’ex consigliere economico di Palazzo Chigi Filippo Vannoni, Del Sette, il generale ...

THOMAS COOK FALLITA/ Federalberghi : 'Bancarotta uno tsunami per albergatori italiani' : THOMAS COOK dichiara bancarotta: saltata la trattativa con i creditori, annunciato il fallimento. Federalberghi lancia l'allarme.

Luigi Di Maio - prima grana dal fallimento Thomas Cook : "Italiani coinvolti - sarà uno tsunami economico" : Arriva la prima grana per Luigi Di Maio: il fallimento della più grande agenzia di viaggi internazionale Thomas Cook ha conseguenze sugli italiani che in questo momento sono all'estero e sono interessati dalla vicenda. "Il ministero degli Esteri deve attivarsi per fornire informazioni ai connazional