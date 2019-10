Giocare al Game Boy nel 2019 | le vecchie console viste dalla nuova generazione

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Lorenzo ha otto anni e mezzo. E oggi gli ho chiesto dialBoy. Sì, proprio lei, la prima indimenticabiletargata Nintendo, che debuttò sul mercato nell'ormai giurassico 1989, e che rivoluzionò per sempre il mercato dei video. Per la prima volta, grazie all'handheld della casa di Kyoto, era possibile testare con mano esperienze ludiche molto simili a quelle casalinghe sfruttando una completa portabilità, racchiusa in una scocca di celluloide grigia riconoscibile anche dai non appassionati. E che ha lanciato ilBoy nell'immaginario collettivo per quasi 30 anni. Il resto è storia, con diverse revisioni a rinnovare una formula comunque vincente - pensiamo alBoy Color o a quello Mini, passando pure per il più performante Advance -, per poi lasciare il passo agli eredi DS e 3DS. Lorenzo non sa nulla di tutto questo, troppo giovane per aver vissuto i ...

