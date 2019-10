All’asta meteorite record dal peso di 364 Kg

Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Unchiamato Mont-Dieu e deldi circa 364 Kg, precipitato sulla Terra nella metà del 19esimo secolo, è stato messo all'asta a Parigi, presso la casa d'aste Drouot, assieme a 130 altri oggetti "extraterrestri", tra cui memorabilia originali delle missioni Apollo, in occasione del 50esimo anniversario del primo passo dell'uomo sulla Luna. Mpont Dieu, rinvenuto in Francia nel 2010, grazie all'aiuto di un metal detector, è stato esposto per 5 anni al planetario di Belfort. "Fu ritrovato nelle Ardenne - ha spiegato l'esperto di meteoriti, Luc Labenne - Ciò che lo rende speciale è che si tratta del terzo più grossomai trovato in Francia. Pesa circa 364 chili anche se non sembra guardandolo, però ha una elevata densità".Nel 2010, un cercatore d'oro professionista, Jean-Luc Billard, fu autorizzato a effettuare delle ricerche nella foresta di Mont-Dieu (un ...

