Centrodestra in piazza | flop o successo? La guerra dei numeri

Il Centrodestra unito in piazza contro il governo : La manifestazione del centrodestra a piazza San Giovanni si chiude con i tre leader, Matteo Salvini - ultimo a prendere la parola - Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi insieme sul palco. Una foto di gruppo che mancava da tempo per una coalizione che prova a ritrovare l'unità dopo tante frizioni, che non sono mancate nemmeno alla vigilia, tra il malumore di FdI per la presenza dei simboli della Lega sul palco e i mal di pancia di ...

Centrodestra a Roma - CasaPound nella piazza leghista accolta da applausi e selfie. E spuntano saluti romani e magliette nostalgiche : Altro che imbarazzi e disagi per i “fascisti del terzo millennio”, come quelli evocati da un pezzo di Forza Italia. nella piazza Romana di San Giovanni del Centrodestra a trazione leghista, per l’evento “Orgoglio italiano”, un centinaio di militanti di CasaPound sono arrivati in corteo dalla proprio sede Romana, accolti tra applausi e richieste di selfie. “Siamo qui per portare le nostre idee, ora è il ...

Il Centrodestra in piazza alla ricerca dell'unità : Il centrodestra prova a ritrovare l'unità con la grande mobilitazione contro il governo di piazza San Giovanni, una manifestazione che era stata preceduta da frizioni sulla presenza dei simboli della Lega sul palco e per la partecipazione dei militanti di Casapound. "A me dispiace che ci siano i simboli della Lega in piazza, ciò non toglie che questa è una manifestazione dove, speriamo, prevalga il tricolore". All'apertura del ...

Il Centrodestra italiano oggi - sabato 19 ottobre - è in piazza a Roma contro il governo : oggi, in piazza San Giovanni a Roma, sarà la giornata dell'Orgoglio italiano. Almeno è questa l'intenzione di Matteo Salvini, organizzatore (insieme al suo partito) della grande manifestazione di oggi, sabato 19 ottobre. All'appello della Lega, che aveva chiesto ai suoi alleati del centrodestra di partecipare alla manifestazione, hanno risposto 'Forza Italia' di Silvio Berlusconi e 'Fratelli d'Italia' di Giorgia Meloni. La manifestazione avrà al ...

Roma - Centrodestra in piazza contro il governo : gli interventi di Meloni - Berlusconi e Salvini. La diretta : Il centrodestra unito, con Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, a cui si è aggiunta Casapound, scende in piazza a Roma contro il governo: attesi gli interventi dei leader dei partito, con Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. La diretta. L'articolo Roma, centrodestra in piazza contro il governo: gli interventi di Meloni, Berlusconi e Salvini. La diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.

