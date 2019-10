Mirco Garrone ricoverato in codice rosso | il vincitore del David di Donatello è stato

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Èinall’ospedale di Terni, 63 anni, montatore italianodeldiper il film “Mio fratello è figlio unico“, film capolavoro di Daniele Lucchetti. Ha un trauma cranico e un trauma toracico. Secondo quanto riferito da Fanpage,si trovava a bordo di un trattore nelle campagne di Giove, in provincia di Terni, dove il montatore ha una casa, quando all’improvviso il mezzo si è ribaltato. Lui non è riuscito a riprendere il controllo e così ètravolto dal trattore. I familiari hanno visto quanto accaduto e hanno chiamato subito i soccorsi. L’uomo ètrasportato all’ospedale dal 118 mentre sul posto sono intervenuti sia i vigili del fuoco sia i carabinieri di Amelia. L'articoloin: ildeldiinvestito da ...

