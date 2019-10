Lamborghini | come costruirla in casa con la stampante 3D

Fonte : gqitalia

(Di venerdì 18 ottobre 2019)costruirsi unaincon la stampa 3D. Lo ha fatto Sterling Backus per il figlio undicenne. I due erano soliti giocare con la xBox a Forza Motorsport e circa un anno fa hanno deciso di costruirsi unanel garage di, partendo dal classico foglio bianco. Bisogna dire, però, che Mr. Backus non è un papà qualunque, ma nella vita fa il Chief scientific officer ai KMLabs di Boulder, in Colorado e il professore alla Colorado State University. Forte delle sue competenze nel settore della stampa 3D e della modellazione al computer, ha comprato unaCreality CR-10 105 spendendo meno di 1.000 dollari, con cui poi ha realizzato la gran parte dei componenti della sua, documentando tutto nel suo canale Youtube. Ovviamente le parti strutturali e il motore sono stati prelevati da un'altra auto, ovvero una Chevrolet Corvette del ...

suleiman163 : Lambo come alive Lamborghini kwa ghetto #KOTloyals - come_faresoldi : Holton Buggs è un venditore talmente ricco da poter viaggiare in Lamborghini Vuoi sapere cosa vende? Scoprilo leg… - Eliana080871 : RT @STABILO66907378: L'auto elettrica non mi piace. E' come quelle persone che non vuoi vedere ma ti spuntano all'improvviso perche' non le… -