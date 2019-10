Gravina | «Useremo sistema VAR contro i buu»

Fonte : calcioefinanza

(Di venerdì 18 ottobre 2019) “Mi stupisce che alcuni cori a volte vengano percepiti, altre volte no: bisogna capirne le ragioni, non è normale. Per questo adotteremo ilVARi buu”. Il presidente della Federcalcio, Gabriele, lo ha annunciato in una intervista a Sky Sport, anticipando uno degli strumenti per combattere efficacemente il razzismo negli stadi italiani, … L'articolo: «VARi buu»

