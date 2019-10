Google vuole portare il suo spirito giocoso nei dispositivi Nest a partire da Halloween

Fonte : tuttoandroid

(Di venerdì 18 ottobre 2019) In attesa dei suoni natalizi, gli utenti saranno in grado di abilitare un tema "Suoni spettrali" in tempo per la ricorrenza diin modo da rendere anche il campanelloHello sufficientemente macabro. L'articoloil suoneidaproviene da TuttoAndroid.

rafbarberio : Non si capisce perché l’Istituto Bruno Leoni non vuole far pagare le tasse ai Big Tech (Google, Amazon, Microsoft,… - javabird : @raistolo Mi pare più uno scambio di cose a somma zero, ma solo perché Google vuole così. Paradossalmente, potrebbe… - FattiviDigitali : RT @rafbarberio: Non si capisce perché l’Istituto Bruno Leoni non vuole far pagare le tasse ai Big Tech (Google, Amazon, Microsoft, Apple e… -