Fonte : vanityfair

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Malattie autoimmuniPatologie neurologicheFrattura del femoreDepressioneTumoriChesiano diversi è un’ovvietà su cui non serve spendere molte parole. Ma aldilà della convinzione diffusa, la scienza continua a definire i contorni di questa differenza che tocca moltissime sfere, dal comportamento alle emozioni, passando per la capacità di affrontare momenti difficili, come quelli con un alto tasso di. A questo proposito ledei due sessi si comportano in modo opposto: un suicidio programmato nei maschietti, un meccanismo di sopravvivenza nelle. Lo ha dimostrato uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Cell Death and Disease e condotto da un gruppo di ricercatori del Centro di Riferimento per la Medicina di Genere dell’Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con l’Università di Bologna e il CNR di Roma. «Lemaschili rispondono...

infoitsalute : Di fronte allo stress le cellule degli uomini muoiono, quelle delle donne sopravvivono - bb_1774 : @magicaGrmente22 @Drittorovescio_ Esatto non bisogna - Bircide : Vuoi vivere ancora l'atmosfera del mondo PANINARO ? L'appuntamento invernale e' per Sabato 14 Dicembre alle ore 15:… -