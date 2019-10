Come Matteo Salvini vuole riprendersi il suo popolo

Matteo Renzi - la profezia di Corrado Augias ad Agorà : "Come si andrà a schiantare" : Al centro del discorso, spesso e volentieri, c'è Matteo Renzi. Lo è anche ad Agorà, il programma di approfondimento politico in onda su Rai 3, dove ospite in studio c'era Corrado Augias, il quale sul leader di Italia Viva afferma: "Su Renzi grava una responsabilità enorme. Veramente nelle prossime s

Pensioni - Quota 100 : ecco Come pensa di intervenire il governo. Matteo Renzi : "Via subito la riforma" : Via Quota 100 e nessun mini-aumento di tasse. Matteo Renzi, leader di Italia Viva, interviene sulla manovra di bilancio e si dice soddisfatto per la decisione di non alzare l'Iva: "Gran passo in avanti, davvero: tutt'altro che scontato fino a qualche giorno fa". E attacca: "Prima che aumentare le ta

Paolo Becchi contro Matteo Salvini : "Sull'euro posizioni Come quelle di Mario Draghi - Lega normalizzata" : "L'euro è irreversibile, un tempo lo diceva Mario Draghi, oggi lo dice anche Matteo Salvini. L'operazione di quello che un tempo si chiamava 'il sistema' sta riuscendo: alla 'normalizzazione' del M5S doveva seguire quella della Lega". Per Paolo Becchi "nessuno dentro e fuori la Lega ha più intenzion

Matteo Salvini canta ?Come mai? di Max Pezzali - e lancia una provocazione a Di Maio «Ci vediamo al San Paolo» : Radio Rock 106.6 si è recata questa volta in trasferta per intercettare il leader della Lega, Matteo Salvini, ospite al convegno ?Fino a prova contraria?, svoltosi a...

Csm - vincono D'Amato e Di MatteoCome cambia il governo dei pm : Concluso lo spoglio alle elezioni di due nuovi togati del Csm. vincono il procuratore di Santa Maria Capua Vetere D'Amato (MI) e il pm dello Stato mafia Di Matteo, presentatosi come indipendente Segui su affaritaliani.it

Csm - vincono D'Amato e Di MatteoCome cambia il governo dei pm : E' iniziato lo spoglio delle schede relativo alle elezioni di due nuovi togati del Csm. In testa il procuratore di Santa Maria Capua Vetere D'Amato (MI) e il pm dello Stato mafia Di Matteo Segui su affaritaliani.it

Csm - in testa D'Amato e Di MatteoCome cambia il governo dei pm : E' iniziato lo spoglio delle schede relativo alle elezioni di due nuovi togati del Csm. In testa il procuratore di Santa Maria Capua Vetere D'Amato (MI) e il pm dello Stato mafia Di Matteo Segui su affaritaliani.it

Matteo Salvini chiede scusa per aver sostenuto l'elezione della Raggi : "È bravissima - ma non Come sindaco" : Matteo Salvini non nasconde il proprio dissenso nei confronti della sindaca di Roma. Ospite a DiMartedì, su La7, il leader della Lega si è scusato per le precedenti decisioni: "Chiedo scusa per aver sostenuto la Raggi alle elezioni. Oggi la città è sporca e trasandata, se Virginia ci guarda le dico

Italia Viva : Renzi a Orlando - ‘Leopolda Come Papeete? Guerra a Matteo sbagliato’ : Roma, 7 ott. (AdnKronos) – “Chi pensa che la Leopolda sia come il Papeete come ha detto a nome del Pd il vicesegretario vicario Orlando, dimostra una banale verità: continuano a mettermi sullo stesso piano di Salvini. Fanno la Guerra al Matteo sbagliato. E alla fine spiegano le ragioni della nostra separazione consensuale. Auguri a chi rimane in un PD che pensa che i due Matteo siano la stessa cosa, che Leopolda e Papeete siano la ...

Italia Viva : Renzi a Orlando - ‘Leopolda Come Papeete? Guerra a Matteo sbagliato’ : Roma, 7 ott. (AdnKronos) – “Chi pensa che la Leopolda sia come il Papeete come ha detto a nome del Pd il vicesegretario vicario Orlando, dimostra una banale verità: continuano a mettermi sullo stesso piano di Salvini. Fanno la Guerra al Matteo sbagliato. E alla fine spiegano le ragioni della nostra separazione consensuale. Auguri a chi rimane in un PD che pensa che i due Matteo siano la stessa cosa, che Leopolda e Papeete siano ...

Trieste - i carabinieri uccisi : Pierluigi - la passione della divisa Come il papà. Matteo stava per sposarsi : Il primo sogno lo aveva realizzato: entrare in polizia. Ci pensava tutte le sere quando infornava le pizze nella trattoria vicino alla stazione di Velletri dove aveva lavorato fino ai 24 anni. Allora...

MATTEO DEMENEGO E PIERLUIGI ROTTA/ Poliziotti uccisi a Trieste : Come Mario Rega... : PIERLUIGI ROTTA e MATTEO DEMENEGO: chi sono i due Poliziotti uccisi a Trieste nel corso della drammatica sparatoria in Questura.

Gigi in divisa Come il papà e Matteo che amava viaggiare : Matteo Demenego e Pierluigi Rotta : I due ragazzi di Velletri e Pozzuoli erano orgogliosi di servire lo Stato. Polemiche sulle dotazioni: «Con le vecchie cinture troppo facile sfilare le pistole». Matteo Demenego e Pierluigi Rotta avevano 31 e 34 anni e lavoravano alla questura di Trieste. Erano agente e agente scelto. Il primo di Velletri, dove aveva la famiglia e la fidanzata Valentina. Il secondo di Pozzuoli. I colleghi li descrivono come «un ragazzo sorridente il primo, amante ...

Roberto Maroni su Matteo Salvini : "Come Bersani - perché si è fatto fregare con la crisi di governo" : Lo stesso errore di Pierluigi Bersani. È questo, secondo Roberto Maroni, il motivo per cui Matteo Salvini è finito nel sacco. "Si è fatto fagocitare dal rito romano", proprio come "il Bersani post voto del 2013", ha spiegato l'ex segretario leghista e governatore della Lombardia al fatto Quotidiano.