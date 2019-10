Bucchioni | ”Parole di De Laurentiis? Sta tenendo ad alto livello il Napoli”

Fonte : forzazzurri

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Bucchoni su De: può essere scomodo, ma ha capito che il momento è delicato dopo la vittoria sul Liverpool, ha fatto bene a intervenire pesantemente per dare una scossa all’ambiente Enzo, durante il microfono aperto di Radio Sportiva, ha risposto alle domande in diretta degli ascoltatori. Il giornalista -tra l’altro- ha risposto anche sulle recenti parole di De, presidente del Napoli. Queste le sue parole: Sull’Inter “Serve calma per l’Inter. Era prevedibile aspettarci che la Juve vincesse lo scontro diretto, Conte dovrà ancora lavorare molto. Forse Inter-Juve è arrivata troppo presto, c’è ancora troppo divario tecnico: i bianconeri hanno due squadre. Il tifoso interista è un po’ tafazziano. Deve avere pazienza, c’è una grande proprietà che ha preso un top manager come Marotta e un allenatore di prima ...

