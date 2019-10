Siria | nelle fosse comuni della capitale del Califfato | “Vittime di esecuzioni di massa

Siria - Di Maio : “Blocco export di armi alla Turchia da tutti i Paesi dell’Unione europea. In Italia decreto ministeriale nelle prossime ore” : nelle prossime ore l’Italia varerà un decreto ministeriale “che devo firmare come ministro degli Esteri” per bloccare “l’export di armamenti verso la Turchia per tutto quello che riguarda il futuro dei prossimi contratti e dei prossimi impegni”. A dirlo, a margine del Consiglio europeo, il titolare della Farnesina, Luigi Di Maio. Che ha annunciato: “tutti i Paesi dell’Unione europea si impegnano a ...

Siria - la Turchia bombarda e l’Isis si risveglia : in 24 ore più attentati e rivolte nelle carceri : “Un’invasione della Turchia che ci permetta di fuggire?“. Gli occhi del prigioniero si illuminano. “Eh, non saprei, non mi occupo di questioni politiche”. Sorride. Un largo sorriso. Uno dei pochi che si concede nell’ora di intervista. Siamo a Rmeilan, in una base militare del Kurdistan Siriano. È il 22 di settembre, mancano 15 giorni all’operazione militare di Ankara nel Rojava, e di fronte a noi ...