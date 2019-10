Mike Pence annuncia il cessate il fuoco in Siria per 5 giorni Trump twitta | Grazie

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Turchia e Stati Uniti hanno raggiunto un accordo per unilindi 120 ore in cui gli Usa favoriranno l’evacuazione dei combattenti curdi dalla zona di sicurezza concordata con Ankara. Lo ha detto il vicepresidente americanodopo l’incontro con Erdogan.Le sanzioni imposte dagli Usa alla Turchia per l’offensiva instanno tolte appena ilildiventerà permanente. La Turchia otterrà una zona disicurezza concordata con gli Usa di circa 32 km (20 miglia) oltre il suo confine con la. “Grandi novità dalla Turchia. A breve conferenza stampa con il vicepresidente Usae il segretario di StatoPompeo.al presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Milioni di vite saranno salvate!”. Così su Twitter il presidente Usa, Donald, dopo chee Pompeo hanno ...

