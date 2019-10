Justin Timberlake a Jessica Biel | «Quando incontri l’anima gemella non puoi più tornare

Justin Timberlake ha raccontato qualcosa in più sulla sua collaborazione con Lizzo : Can't wait! The post Justin Timberlake ha raccontato qualcosa in più sulla sua collaborazione con Lizzo appeared first on News Mtv Italia.

Justin Timberlake - un uomo lo prende per una gamba prima della sfilata di Louis Vuitton (VIDEO) : Justin Timberlake e Jessica Biel stavano scendendo dall’auto per il ‘tradizionale’ momento davanti ai fotografi prima della sfilata di Louis Vuitton a Parigi, quando un uomo ha afferrato il cantante e attore per una gamba. Justin, sulle prime, deve essersi impaurito. Poi lui e la moglie hanno sorriso. Da parte sua, il “disturbatore”, l’ucraino Vitalii Sediuk, ha precisato che quella che ha messo in atto non è ...

Justin Timberlake e Jessica Biel - l’amore a Parigi (oltre «l’aggressione») : Justin Timberlake e Jessica Biel (con il disturbatore) a ParigiJustin Timberlake e Jessica Biel (con il disturbatore) a ParigiJustin Timberlake e Jessica Biel (con il disturbatore) a ParigiJustin Timberlake e Jessica Biel (con il disturbatore) a ParigiJustin Timberlake e Jessica Biel (con il disturbatore) a ParigiJustin Timberlake e Jessica Biel (con il disturbatore) a ParigiJustin Timberlake e Jessica Biel (con il disturbatore) a ParigiJustin ...

Jessica Biel vuole fare da boss al marito Justin Timberlake : L'attrice, sugli schermi in questi giorni con il thriller "Limetown", sogna di diventare una produttrice a Hollywood per essere il capo del marito Justin Timberlake. In una intervista rilasciata a “People Tv” Jessica Biel ha rivelato che le piacerebbe tanto essere il capo di suo marito Justin Timberlake, “come già faccio a casa dove sono io ad amministrare un po’ tutto il nostro caos domestico”.L’attrice è è la protagonista del nuovo thriller ...