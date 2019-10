Foggia | tutti in fila da loro per chiedere favori | arrestatati ex deputato e figlio

Fonte : fanpage

(Di giovedì 17 ottobre 2019) In manette sono finiti l'exdell’Udc Angelo Cera e delNapoleone, consigliere regionale pugliese, con l'accusa di tentata concussione. I pm contestano ai dueanche un tentativo di corruzione e l'indebita induzione a dare o promettere utilità. Neiuffici "si prendeva il bigliettino con il numero come nei supermercati per lo spaventoso flusso di persone che si recava daperdi qualunque tipo" hanno spiegato gli inquirenti.

foggiareporter : New post: Arresto Cera, M5S: “Tutti i protagonisti di questa vicenda devono dimettersi” - GianniJ08 : @sygon85 Lo chiedono Da Palermo Bari Avellino Taranto Foggia ... In pratica tutti quelli che non hanno 'diavoli' in paradiso. - Dixy62553861 : RT @Foggiasport24: ??????- Oggi, nel 1993, il Foggia Calcio pareggiava 1-1 contro uno dei Milan più forti di tutti i tempi. I rossoneri subiro… -