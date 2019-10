Al via ' Seconda Vita' su Real Time | Elena Santarelli e Stefano Savi nella prima puntata

Ciclismo - Ranking UCI (14 ottobre) : Primoz Roglic dominatore - Elia Viviani nono. Italia seconda Nazione! : Il Giro di Lombardia ha cambiato alcune posizioni nelle parti alte del Ranking UCI, la graduatoria settimanale stilata dall’Unione Ciclistica Internazionale. La Classica delle Foglie Morte non ha però intaccato il primato dello sloveno Primoz Roglic che si è praticamente assicurato il primo posto al termine della stagione (si devono disputare soltanto alcune corse di secondo piano nella settimana appena incominciata). Il vincitore della ...

Empoli spazzato via : la Roma cala il poker e centra la seconda vittoria consecutiva : Roma – Manifesta superiorità della Roma nella terza giornata di campionato. Empoli schiantato 4-0 e seconda vittoria consecutiva in tre giornate disputate fin qui. Sugli scudi Lindsey Thomas, autrice di una prestazione sopra le righe corredata da un gol e da un assist vincente. Nel complesso buon lavoro di squadra di tutte le ragazze in campo, in grado di metter subito le cose in chiaro dopo soli 180 secondi grazie al gol del vantaggio ...

LIVE Superbike - GP Argentina 2019 in DIRETTA : Bautista scappa via - lotta tra Rea e Razgatlioglu per la seconda piazza! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -3 Van Der Mark ha ormai detto addio alla possibilità di salire sul podio, questa gara potrebbe pesare in ottica terzo posto della classifica generale. -4 Il turco adesso è a poco più di mezzo secondo dal campione del mondo, sarà battaglia fino all’ultimo metro! -5 Lo spagnolo ha tanto margine, solo lui può perderla, bella lotta invece tra Rea e Razgatlioglu per la seconda piazza. -6 ...

Fabio Fazio e Roberto Saviano - polemica con la Rai : "Se ci hanno messo sulla seconda rete un motivo ci sarà" : Roberto Saviano sarà ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa domenica 13 ottobre su Rai Due. In un "video-selfie" l'autore di Gomorra chiede quale sia la differenza con Rai Uno. "Quello che è uguale è la quantità di pubblicità", risponde il conduttore che da quest'anno ha traslocato sulla seconda r

Alpi-Hrovatin - respinta per la seconda volta la richiesta di archiviazione. Il gip : “Nuove indagini” : Per la seconda volta è stata rimandata al mittente la richiesta di chiudere il caso Alpi-Hrovatin. Il gip di Roma Andrea Fanelli ha rigettato la richiesta di archiviazione dell’indagine,presentata dalla procura, relativa all’omicidio della giornalista Ilaria Alpi e dell’operatore Miran Hrovatin, avvenuto il 20 marzo del 1994 a Mogadiscio, in Somalia. Il giudice ha disposto nuove indagini. Contro l’archiviazione si erano espressi i ...

Alpi-Hrovatin - respinta per la seconda volta la richiesta di archiviazione : Per la seconda volta è stata rimandata al mittente la richiesta di chiudere il caso Alpi-Hrovatin. Il gip di Roma Andrea Fanelli ha rigettato la richiesta di archiviazione dell’indagine,presentata dalla procura, relativa all’omicidio della giornalista Ilaria Alpi e dell’operatore Miran Hrovatin, avvenuto il 20 marzo del 1994 a Mogadiscio, in Somalia. Il giudice ha disposto nuove indagini. Contro l’archiviazione si erano espressi i ...

Ciclismo - Ranking UCI dopo i Mondiali : l’Italia sale in seconda posizione! Roglic sempre in testa - Viviani miglior azzurro : Primoz Roglic si è confermato in testa al Ranking UCI, la classifica internazionale stilata dall’Unione Ciclistica Internazionale. Lo sloveno, vincitore dell’ultima Vuelta di Spagna, resta al comando con 4180,28 punti e ha oltre 600 lunghezze di vantaggio nei confronti del francese Julian Alaphilippe: si tratta di un margine decisamente confortante al termine dei Mondiali andati in scena la scorsa settimana nello Yorkshire, mancano ...

Bershka – Al via la seconda parte di On Stage : Rkomi apre il secondo capitolo. : Rkomi apre il secondo cpaitolo di Bershka on Stage, il progetto musicale del brand Con settembre prende il via la seconda parte di On Stage, progetto musicale firmato Bershka che vedrà sul palco del live: Rkomi. L’artista venticinquenne originario di Calvairate, quartiere alla periferia est di Milano, famoso per le sue liriche intricate, ricche di doppi sensi, associazioni di idee e significati nascosti è considerato da molti un poeta 2.0 ...

Rosy Abate 2 - seconda stagione al via : Rosy riabbraccia il figlio ma ha un nuovo nemico - anticipazioni prima puntata : Non c’è pace per Rosy Abate: dopo 6 anni esce dal carcere e riabbraccia il figlio Leonardo da cui si era dovuta separare al termine della prima stagione ma la gioia dura poco perché la regina di Palermo deve subito fare i conti con un nuovo nemico, il più insidioso che abbia mai trovato sul proprio cammino. Dopo mesi di attesa alleviata unicamente dalle repliche della prima stagione trasmesse quest’estate finalmente i fan della serie ...

Rosy Abate 2 - seconda stagione al via : Rosy riabbraccia il figlio ma ha un nuovo nemico - anticipazioni prima puntata : Non c’è pace per Rosy Abate: dopo 6 anni esce dal carcere e riabbraccia il figlio Leonardo da cui si era dovuta separare al termine della prima stagione ma la gioia dura poco perché la regina di Palermo deve subito fare i conti con un nuovo nemico, il più insidioso che abbia mai trovato sul proprio cammino. Dopo mesi di attesa alleviata unicamente dalle repliche della prima stagione trasmesse quest’estate finalmente i fan della serie ...

Al via la seconda edizione di Milano MovieWeek : Torna dal 13 al 20 settembre 2019 la Milano MovieWeek, la settimana dedicata al mondo dell’audiovisivo – dalla produzione alla

Anticipazioni Temptation Island - seconda puntata : arrivano Gabriele Pippo e Silvia Tirado : La prima puntata di Temptation Island Vip 2, trasmessa lunedì 9 settembre, ha sancito la fuga di Ciro Petrone verso il villaggio delle fidanzate. Non riuscendo a restare separato ancora dalla sua Federica Caputo, l'attore di Gomorra ha deciso di superare i blocchi imposti dalla produzione per riabbracciare la sua amata. Ma la decisione è costata cara alla coppia, che ha così dovuto fare i conti con l'espulsione dal programma. L'annuncio di ...

Titans 2 - la seconda stagione al via con Iain Glen nei panni di Batman : Il debutto negli Stati Uniti sulla piattaforma della Dc Universe della seconda stagione di Titans ha riservato ai fan della serie una prima grande sorpresa la presenza di Bruce Wayne: l’alter ego di Batman è uno dei personaggi dello show e ha il volto dolente di Iain Glen che in molti ricordano nei panni del cavaliere di Game of Thrones sir Jorah Mormont. Nella prima stagione Robin ossia Dick Grayson diceva una frase iconica per tutta la ...

Festival delle Eccezioni - il 20 settembre al via la seconda edizione a Casperia (Ri). Tema centrale : “il piccolo” : “Non faremo le cose in grande”. Il motto è già chiaro di per sé: quest’anno il Festival delle Eccezioni parla di tutto ciò che è piccolo. Che sia breve nel tempo, ridotto nello spazio, giovane d’età, limitato, effimero o passeggero perché considerato di scarsa importanza. Dal 20 al 22 settembre, tre giorni per riscoprire i valori di una dimensione controcorrente e spesso sottovalutata, ma punto di partenza per fare rete e ...