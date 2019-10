Un ingegnere della Nasa dice di aver ideato un motore spaziale che permette viaggi quasi

Fonte : wired

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) (foto:) Un veicoloche cirebbe di raggiungere ogni angolo dell’Universo. Per ora rimane un vero e proprio sogno di tutti coloro che vorrebbero esplorare lo spazio interstellare. Anche se a dar loro una speranza è oggi la straordinaria idea di David Burns, unche ha appena proposto il suo concetto dielicoidale: questo, infatti, potrebbe (almeno teoricamente) accelerare raggiungendo velocità molto vicine a quellaluce, che è pari a 299 792 458 m/s. Tutto senza usare propellente. Come racconta il ricercatore sulla rivista Technical Reports Server, il cui studio precisiamo non è ancora stato sottoposto a revisione, ilelicoidale sfrutta, almeno in linea teorica, gli effetti di alterazione di massa che si verificano quando si raggiungono velocitàluce. O meglio ilsfrutta il ...

