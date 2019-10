Taranto | tra i migranti sbarcati un 15enne nigeriano ridotto in schiavitù | torturato e

Ocean Viking attracca a Taranto : a bordo 180 migranti : Bari – Ha attraccato nel porto di Taranto la nave “Ocean Viking” con a bordo quasi 180 persone salvate in mare nei giorni scorsi. Tra loro ci sono dodici donne di cui 4 in stato interessante e 33 minori: 23 non accompagnati. I migranti, dopo aver ricevuto le cure di prima assistenza, saranno trasferiti nell’hotspot e saranno avviate le procedure di identificazione e registrazione. I minori saranno temporaneamente sistemati in città. All’ingresso ...

Taranto - concluse le riprese di “Nèo Kosmo” il cortometraggio sci-fi di Adelmo Togliani : Si sono concluse a Taranto le riprese di Néo Kosmo di Adelmo Togliani, un cortometraggio di genere sci - fi in cui si fronteggiano il mondo reale e quello virtuale. Si sono concluse ...

Taranto - per sottrarsi ai controlli aggredisce carabinieri : arrestato : Emanuela Carucci Si tratta di un 21enne pregiudicato del posto che è stato trovato in possesso di 1,5 grammi di hashish. Ora il giovane si tova agli arresti domiciliari È accusato di resistenza e violenza a pubblico ufficiale un 21enne pregiudicato di Taranto finito in manette. Ad arrestarlo i carabinieri della sezione radiomobile del capoluogo pugliese.I militari, durante un servizio perlustrativo per la prevenzione e la repressione ...

Taranto - cavalli maltrattati e lasciati morire di stenti : sequestrato maneggio dell'orrore : Un'associazione a tutela degli animali aveva denunciato le gravi condizioni di salute e igienico-sanitarie dei cavalli ospitati dalla struttura: il titolare accusato di maltrattamenti

Taranto - rissa tra immigrati : arrestato un 23enne nordafricano : Emanuela Carucci Un altro extracomunitario è stato trasportato dai sanitari del 118 in gravi condizioni al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata. È stato colpito alla testa con una mazza da baseball È scoppiata nei pressi di una sala slot una rissa tra due gruppi in cui erano coinvolti anche due immigrati nordafricani. Il fatto è accaduto a Taranto. Per questo un 23enne di origine africana è stato arrestato dagli agenti ...

Taranto - nigeriano semina panico in strada : botte - sputi e minacce : Federico Garau Lo straniero, in stato di alterazione, ha minacciato i passanti e danneggiato alcune autovetture. All'arrivo dei carabinieri sul posto, si è scagliato anche contro di loro, venendo però prontamente fermato: pregiudicato, era in attesa di rinnovo di permesso di soggiorno Nudo in mezzo ad una strada di Massafra (Taranto), ha lanciato minacce e insulti ai passanti, si è scagliato contro alcune autovetture ed ha poi ...

Nascono 77 tartarughe marine in provincia di Taranto - il nido era stato traslocato dagli esperti WWF Policoro : Ancora una nidificazione andata a buon fine di un nido “traslocato” dagli operatori WWF di Policoro. Ieri sera le uova si sono schiuse e sono nate 77 piccole tartarughe marine a Trullo di Mare, in provincia di Taranto. Il nido era stato deposto la notte del 20 luglio ma era ad appena 12 metri dal mare, dunque ad alto rischio. Se gli esperti del Centro tartarughe marine WWF di Policoro non fossero intervenuti subito, il nido sarebbe ...

Taranto - spunta tra i palazzi il murale di Nadia Toffa : Taranto vuole rendere omaggio alla sua cittadina onoraria Nadia Toffa con un murale che la ritrae vestita da "Iena" e con la bocca sorridente, come piace ricordarla. Già dalle prime ore di questa mattina c'è chi lavora per terminare il dipinto in Via Lago di Monticchio, nel quartiere Salinella, un rione periferico della città.\\Nadia Toffa è venuta a mancare lo scorso 13 agosto presso la "Casa di Cura Domus Salutis" di Brescia, dove era ...

Taranto - sfiorata la tragedia sulla "strada della morte" : Emanuela Carucci Il conducente di un tir, probabilmente per un colpo di sonno, ha invaso la carreggiata del senso di marcia opposto nel momento in cui sopraggiungeva un altro autocarro. I due conducenti sono riusciti, fortunatamente, ad evitare l’impatto frontale È stata sfiorata la tragedia in provincia di Taranto sulla strada statale 106 Jonica, nella zona di Ginosa.Il conducente di un autoarticolato, per cause riconducibili ...

Taranto - l'auto finisce fuori strada in curva : perdono la vita un 18enne e un 19enne : Un bruttissimo incidente stradale si è verificato ieri 4 settembre nel primo pomeriggio, precisamente dopo l'ora di pranzo, intorno alle 13:30, a Massafra, nel tarantino, dove un'auto è improvvisamente uscita fuori strada in una curva sulla strada che conduce a Chiatona. Secondo quanto riferisce la stampa locale, il sinistro ha provocato anche due vittime: si tratta di due giovanissimi di 18 e 19 anni. Le cause di quanto successo sono ancora ...