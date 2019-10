“Picchia la nostra compagna disabile” I bimbi denunciano la maestra

Fonte : repubblica

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Indagata dalla procura di Roma l’insegnante di sostegno di una quinta elementare. Gli alunni: “Quando sono sole in classe le dà i pugni. Va protetta, è meno fortunata di noi”

