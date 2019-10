Palermo | operazione Oro rosso | sequestrate 6 tonnellate di ferro

Operazione antidroga tra Palermo e Misilmeri - 8 arresti : la droga venduta ai ragazzini (NOMI E FOTO) : [See image gallery at www.direttasicilia.it] Operazione antidroga a Misilmeri dopo cinque mesi di indagini che ha portato a 8 arresti per spaccio e detenzione di hashish. I carabinieri hanno messo a segno l’Operazione Pablito che ha stanato la piazza di spaccio di Misilmeri. Tre persone sono finite in carcere, si tratta del 47enne Salvatore Baiamonte, del 41enne Matteo Algozzino e del 25enne Giuseppe Pizzo; il quarto, il ...

Palermo : operazione antidroga - sindaco Bagheria 'dobbiamo essere tutti vigili' : Palermo, 1 ott. (AdnKronos) - "Desideriamo congratularci con le forze dell’ordine per la brillante operazione e per aver assicurato alla giustizia chi faceva circolare droga anche dalla nostra città. Un invito a tutti ad essere vigili, a stare attenti ai nostri ragazzi, a verificare che la droga non

Palermo : operazione antidroga - sindaco Bagheria ‘dobbiamo essere tutti vigili’ : Palermo, 1 ott. (AdnKronos) – “Desideriamo congratularci con le forze dell’ordine per la brillante operazione e per aver assicurato alla giustizia chi faceva circolare droga anche dalla nostra città. Un invito a tutti ad essere vigili, a stare attenti ai nostri ragazzi, a verificare che la droga non circoli in città lo chiedo a tutti. Da parte nostra tutta la collaborazione possibile alle forze dell’ordine e a tutte ...

In un’estesa operazione antidroga a Palermo sono stati effettuati 18 arresti : Nelle prime ore di sabato 28 settembre a Palermo è stata eseguita un’operazione di polizia antidroga che ha coinvolto 23 persone, accusate a vario titolo di partecipare alle attività di spaccio nella zona di Borgo Vegghio. L’operazione, chiamata “Push Away”,

Palermo : operazione antidroga - inquirenti 'per il trasporto usati anche i minorenni' : Palermo, 28 set. (AdnKronos) - anche i ragazzini, a volte bambini, venivano usati per il trasporto della droga, dall'hashish alla marijuana. E' quanto emerge dall'operazione antidroga che all'alba di oggi ha portato all'arresto di 18 persone a Palermo. Emerge "come i nuclei familiari non si facesser

Palermo : operazione antidroga - inquirenti 'le mogli erano le ragioniere dell'associazione' : Palermo, 28 set. (AdnKronos) - Le donne avevano un ruolo "di rilievo" nell'organizzazione dei gruppi criminali che smerciavano la droga a Borgo Vecchio. E’ quanto emerso dall'operazione della Polizia di Stato di Palermo che oggi ha portato all'arresto i 18 persone. "Nel contesto delle due coppie di

Mafia : operazione Octopus Palermo - revocata licenzia a Lion Security (2) : (AdnKronos) - "Gli elementi emersi nei confronti del Bruno - prosegue la nota - depongono indubbiamente nel senso del venir meno, in capo allo stesso, dell’affidabilità morale e della buona condotta, requisiti indispensabili per il rilascio ed il mantenimento del titolo di polizia, in quanto soggett

Mafia : operazione Octopus Palermo - revocata licenzia a Lion Security : Palermo, 19 set. (AdnKronos) - Il prefetto di Palermo Antonella De Miro ha revocato ieri la licenza rilasciata alla società Lion Security srl. Il provvedimento si è reso necessario a seguito dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip a carico di Gaspare Ribaudo e di altre 12 persone coinvol

Mafia : Confcommercio Palermo - 'operazione Octopus iniezione di fiducia per aziende sane' : Palermo, 17 set. (AdnKronos) - "Confcommercio Palermo rivolge un sentito grazie alle forze dell’ordine, impegnate nella tutela della legalità sul territorio. La criminalità mafiosa, purtroppo, riesce ancora a imporre il pizzo nelle sue varie declinazioni, in questo caso attraverso l’assunzione di pe

Mafia : Confcommercio Palermo - ‘operazione Octopus iniezione di fiducia per aziende sane’ : Palermo, 17 set. (AdnKronos) – “Confcommercio Palermo rivolge un sentito grazie alle forze dell’ordine, impegnate nella tutela della legalità sul territorio. La criminalità mafiosa, purtroppo, riesce ancora a imporre il pizzo nelle sue varie declinazioni, in questo caso attraverso l’assunzione di persone che tra l’altro non avevano nemmeno i requisiti minimi per svolgere un lavoro che dovrebbe garantire la ...

Mafia - operazione contro uomini legati a Cosa Nostra : 11 arresti a Palermo. I magistrati : “Imponevano buttafuori nei locali notturni” : Imponevano tariffe e assunzioni tra i ‘buttafuori’ di alcuni night club. Con questa accusa, al termine delle indagini della Dda di Palermo, i carabinieri hanno eseguito un’ordinanza cautelare in carcere nei confronti di 11 persone accusate di estorsione aggravata dal metodo mafioso. L’inchiesta ha portato alla luce gli interessi di Cosa Nostra sul controllo e la gestione di locali notturni nel Palermitano. Figura di ...

Mafia : Operazione 'Octopus' di Palermo - ecco i nomi degli arrestati : Palermo, 17 set. (AdnKronos) - ecco i nomi degli indagati nell'Operazione Octopus dei carabinieri di Palermo che hanno arrestato 11 persone: Massimo Mulè, 47 anni, Andrea Catalano, 52 anni, Giovanni Catalano, 44 anni, Vincenzo Di Grazia, 39 anni, Gaspare Ribaudo, 28 anni, Antonino Ribaudo, 52 anni,

Droga : operazione 'Neve d'estate' - Carabinieri Palermo arrestano tre persone : Palermo, 10 set. (AdnKronos) - I Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Cefalù (Palermo) dalle prime ore dell’alba, hanno dato esecuzione all’ordinanza delle misure cautelari emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Termini Imerese, su proposta di quella Procura dell