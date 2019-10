Milano | ucciso in auto nel box di casa | freddato con diversi colpi di pistola

Fonte : leggo

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Il cadavere di un uomo di 63 anni, Donato C., italiano,condi, è stato trovato in serata all'interno della propriaal piano interrato dei box in un...

egitto86 : RT @Corriere: Omicidio nel Milanese, uomo di 63 anni ucciso a colpi di pistola - repubblica : Uomo ucciso a colpi di pistola nel garage di casa: caccia al killer a Cernusco sul Naviglio - leggoit : #Milano, cadavere di un uomo dentro un auto nel box di casa: ucciso con diversi colpi di pistola -