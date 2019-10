Aurora Ramazzotti | beccata! E il super gossip non si ferma più | “È pronta”

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 16 ottobre 2019)è felicemente fidanzata con Goffredo Cerza. La foto del primo bacio, con un selfie immortalato su Instagram sul profilo di lui, dunque l’ufficialità della relazione, è arrivata a gennaio 2017 e da quel momento in poi i due non si sono mai separati. La figlia di Eros e Michelle Hunziker e Goffredo sono dunque legati da oltre due anni e mezzo e hanno dichiarato più volte il loro amore reciproco.Per esempio di recente lei è volata dal fidanzato a Londra facendogli una sorpresa perché non resisteva più lontano da lui. E anche Goffredo, che si è da poco laureato in ingegneria, non ha mai nascosto i suoi sentimenti profondi per Aury. E poi c’è mamma Michelle, che ha già approvato la loro unione condividendo su Instagram un messaggio speciale per i due innamorati. Che stando all’ultimissimosarebbero pronti per convolare a nozze.Lo scoop arriva dal settimanale Diva ...

