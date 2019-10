Alitalia | Fs chiede «almeno 8 settimane» per l' offerta vincolante

Atlantia chiede più tempo e pone le sue condizioni su Alitalia : La holding della famiglia Benetton chiede più tempo per proseguire la sua valutazione e, soprattutto, pone delle condizioni al suo ingresso nel capitale: un socio industriale forte, a cui affidare la gestione della newco, e a cui affiancarsi ma solo come socio di minoranza e senza coinvolgimento nella gestione corrente, a causa del potenziale conflitto di interessi dovuto alla sua partecipazione in Aeroporti di Roma. Atlantia ...

Alitalia - salvataggio in bilico : tensione tra governo e Atlantia che chiede garanzie su rotte e assetti : C?è voluto un vertice di cinque ministri a Palazzo Chigi, ieri sera, alla presenza del premier Conte per cercare di aprire un varco al salvataggio di Alitalia. La lettera-ultimatum di...

Atlantia chiede cambiare piano Alitalia : 13.47 Il piano per il rilancio di Alitalia non convince Atlantia,che per proseguire nell'operazione ne chiede modifiche. Secondo quanto si apprende, in una lettera inviata al ministro dello Sviluppo Economico Patuanelli,la società rileverebbe che il piano non può funzionare. "Non sottostiamo a ricatti. Bisogna lavorare per far funzionare le cose",dice il viceministro Buffagni. "Sul dossier sta lavorando il ministro Patuanelli", aggiunge.