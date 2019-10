Whirlpool | Patuanelli | “Da azienda no aperture e scelte unilaterali Se non cambia

Festa M5S - arriva Grillo : presenze a quota 8mila - Arena sold out. Il premier : ci sarà l'Opzione donna. Patuanelli riceve operai Whirlpool : Bagno di folla e tanti selfie per Luigi Di Maio al suo arrivo alla Mostra d'Oltremare di Napoli dove è in corso «Italia 5 Stelle». Di Maio non ha rilasciato dichiarazioni ai...

La Whirlpool torna in piazza a Roma : mille in marcia - Patuanelli convoca l'azienda : Sciopero di otto ore e manifestazione nazionale a Roma dei lavoratori Whirlpool, indetta dai sindacati dei metalmeccanici Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil. Il corteo si prepara a partire da piazza...

Roma, 4 ott. (Adnkronos) – "Mi siederò al tavolo con Whirlpool se l'azienda sospende la procedura di cessione". Così il ministro dello Sviluppo Stefano Patuanelli, a quanto riferiscono fonti sindacali, al tavolo con Fim Fiom e Uilm.

Roma, 4 ott. (Adnkronos) – Mi ha scritto Whirlpool, dicendo che intendono concordare le modalità per ritornare al tavolo. Così, a quanto si apprende da fonti sindacali, Il ministro Stefano Patuanelli, nel corso dell'incontro con i lavoratori annuncia una lettera inviatagli dall'azienda.

Roma, 4 ott. (AdnKronos) – La vertenza Whirlpool approda a Palazzo Chigi. Mercoledì 9, infatti, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte incontrerà le parti. Ad annunciare la convocazione è il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli incontrando i sindacati di Fim, Fiom e Uilm al termine della manifestazione contro la decisione di vendere il sito di Napoli della multinazionale.

Patuanelli interrompe il tavolo su Whirlpool al Mise : "Non è stato un incontro costruttivo" : Non c’è accordo tra la proprietà e il Mise su Whirlpool. Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha bruscamente interrotto il tavolo con l’ad della società Luigi La Morgia. Lo si apprende da fonti Mise secondo le quali il ministro ha chiesto all’azienda di ritirare la procedura di cessione, chiedendo scusa ai lavoratori e alle istituzioni della Repubblica, precondizione per iniziare ...

Whirlpool - Patuanelli interrompe tavolo con azienda : "Chiedete scusa" : Il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli (M5S) ha interrotto il tavolo con Whirlpool, fanno sapere fonti del Mise. Il ministro ha chiesto all'azienda di ritirare la procedura di cessione, chiedendo scusa ai lavoratori e alle istituzioni della Repubblica: una precondizione per iniziare a discutere. Whirlpool, Di Maio: 'I vertici hanno mancato di rispetto ai lavoratori ...

Whirlpool - Patuanelli interrompe tavolo con azienda : Roma, 20 set. (AdnKronos) – Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha bruscamente interrotto il tavolo con Whirlpool al suo ufficio al Mise. Lo si apprende da fonti del Mise. Il ministro ha chiesto all’azienda di ritirare la procedura di cessione, chiedendo scusa ai lavoratori e alle istituzioni delle Repubblica, precondizione, sottolineano le stesse fonti, per iniziare la discussione nel merito. “Oggi ho ...

Whirlpool : Cgil - azione trasparente di Patuanelli - serve ripensamento azienda : Roma, 20 set. (AdnKronos) – “Un’azione trasparente quella di oggi del ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, l’unica in una vicenda oscura, e poco edificante della vertenza Whirlpool, che purtroppo fa emergere una serie di problematiche”. Così il segretario confederale della Cgil, Emilio Miceli, in una nota. Per il dirigente sindacale “l’azienda va avanti con determinazione sulla ...