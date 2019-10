Simona Ventura e Niccolò Bettarini | al via Il Collegio | le novità

Fonte : lanostratv

(Di martedì 15 ottobre 2019) Il: tutte ledella quarta edizione Martedì 22 Ottobre tornerà su Rai2 la quarta edizione de Il. E la primaè che la voce narrante non sarà più quella del popolare conduttore Giancarlo Magalli, bensì al suo posto ci sarà quella di, tornata mesi fa in pianta stabile in Rai alla conduzione dapprima di The Voice e adesso di Domenica. Un’altra, come riportato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, è che gli alunni non vivranno più in unnegli anni 50 e 60, ma negli anni 80, più precisamente nel 1982. Anno storico in quanto l’Italia vinceva i Mondiali di Calcio, nei negozi di musica usciva l’album di Michael Jackson Thriller, mentre nei cinema veniva proiettato ET- L’extra terreste di Steven Spielberg. Ovviamente i ragazzi dovranno calarsi in tutto e per tutto in quell’epoca, ...

merjolex : RT @Iperborea_: Alessia, ti voglio bene, ultimamente un po' di più, ma ai falò si resta impassibili come Filippo Bisciglia o al massimo si… - onda_di_mare : @ksnt63 Non ditemi, la sovranista Simona Ventura beccata ad evadere. - onda_di_mare : RT @ksnt63: Ora non si chiama più 'evasione fiscale', ma 'scelta fiscale operata dai professionisti che l'Agenzia delle Entrate non ha rite… -