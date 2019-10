Pugni in faccia ai carabinieri intervenuti per sedare una rissa

Pugni in faccia mentre passeggiava : così Halim ha pestato l'attrice Gloria Cuminetti : Si chiama Halim Ben Daoud, ha 34 anni e viene dal Marocco. È sul nostro Paese come irregolare. Camminava per strada, barcollando. Poi, senza motivo ha iniziato a insultare una coppia di coniugi, che passeggiavano poco lontani dal centro di Torino. Infine ha preso di mira Gloria Cuminetti, attrice 30enne, e l'ha presa a Pugni.È accaduto lo scorso sabato sera. Per l'aggressore solo qualche accertamento clinico e le dimissioni, per la ragazza, ...