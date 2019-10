Gigi D' Alessio e lo show con Vanessa Incontrada | Sarà una show come una volta | lo

Fonte : blogo

(Di martedì 15 ottobre 2019) Vent’anni che siamo italiani è lodiD'che andrà in onda dal 29 novembre su Rai. "unasi facevano una. Unovero", prometteD'a Tvblog a margine della conferenza stampa di presentazione del suo nuovo disco, Noi Due. Perché questo titolo?, chiediamo "Sono vent'anni che da Napoli sono arrivato in Italia con Non Dirgli Mai a Sanremo, e lo stesso per: sono vent'anni che è arrivata in Italia dalla Spagna".Saranno tre le puntate, scritte con Max Novaresi e Walter Santillo. "Stiamo scrivendo una storia,se fosse una serie televisiva: racconteremo tutto quello che è successo nell'ultimo ventennio. E durante questa storia ci saranno degli ospiti che interagiranno, o con lei, o con me, o con tutti e due.anche un modo per presentare parte della canzoni del mio nuovo album, un'orchestra dal ...

