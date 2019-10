Dl fisco | il testo in Consiglio dei ministri Cosa prevede la Manovra 2020

Fonte : ilsole24ore

(Di martedì 15 ottobre 2019) NelQuota 100 non cambierà e le tasse saranno tagliate solo ai lavoratori. Su questi due pilastri regge il primo accordo sulla, siglato da Pd e M5s

petergomezblog : Decreto fisco, M5s: “Ci sarà la stretta sui grandi evasori. Pene fino a 8 anni”. Nel testo anche la confisca per ch… - CorriereQ : Dl fisco: governo accelera, testo arriva in Cdm - finanza24 : Dl fisco: governo accelera, testo arriva in Cdm -