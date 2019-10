Campi Flegrei | al via l’esercitazione nazionale sul rischio vulcanico

La caldera dei Campi Flegrei : una lunga storia scritta nelle rocce : In un articolo di Mauro A. Di Vito, Sandro de Vita, Rosella Nave per INGVVulcani, gli autori parlano della lunga storia della caldera dei Campi Flegrei. Di seguito l’articolo. Una caldera è una struttura vulcanica che si forma quando, in seguito ad un’eruzione vulcanica, la camera magmatica si svuota in misura sufficiente da causare il collasso delle rocce sovrastanti. La caldera dei Campi Flegrei si sviluppa su un’area compresa tra il ...

Dai Campi Flegrei un nuovo modo di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale : È una novità importante. Ed è significativo che venga da uno dei musei-parchi archeologici dotati di autonomia, il Parco dei Campi Flegrei. Per di più una realtà del Mezzogiorno. Si tratta della prima sperimentazione di partenariato pubblico-privato per la valorizzazione di alcuni siti-monumenti che fanno parte del Parco, che, com’è noto, ha una complessa articolazione territoriale comprensiva di ...

Campi Flegrei : esercitazione nazionale sul rischio vulcanico : Si è svolta questa mattina, presso la Sede della Giunta Regionale della Campania, la conferenza stampa di presentazione dell’esercitazione nazionale sul rischio vulcanico “Exe Flegrei 2019” che si terrà nei territori dei Campi Flegrei dal 16 al 20 ottobre. L’esercitazione, organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile (DPC) e dalla Regione Campania, in collaborazione con i Comuni della “zona rossa” dei Campi Flegrei e la Prefettura di ...

Rischio vulcanico - Campi Flegrei : dai “segni premonitori” all’evacuazione di Napoli - dal 16 ottobre l’esercitazione “Exe Flegrei 2019” : Prenderà il via mercoledì 16 ottobre – e proseguirà fino a domenica 20 – l’esercitazione nazionale sul Rischio vulcanico “Exe Flegrei 2019”, organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile e dalla Regione Campania, in collaborazione con i Comuni della zona rossa dei Campi Flegrei, con la Prefettura di Napoli, con le strutture operative e i centri di competenza del Dipartimento (INGV, Centro Studi PLINIVS-LUPT e CNR-IREA); ...

Terremoto Napoli - scossa di magnitudo 2.2 nella zona dei Campi Flegrei : Una scossa di Terremoto di magnitudo 2.2 è stata registrata nella zona dei Campi Flegrei. E’ stata avvertita a Pozzuoli, ma anche, come scrive il Mattino, in quartieri di Napoli come Fuorigrotta e Bagnoli. La scossa, secondo quanto rilevato dall’Ingv, si è verificata poco dopo le ore 7 a una profondità di 2 km. L'articolo Terremoto Napoli, scossa di magnitudo 2.2 nella zona dei Campi Flegrei proviene da Il Fatto Quotidiano.

Campi Flegrei : I Campi Flegrei sono una vasta area di natura vulcanica situata a nord-ovest della città di Napoli; la parola "Flegrei" deriva dal greco flègo che significa "brucio", "ardo".

Campi Flegrei - aumentano i gas : cresce l'allerta : I Campi Flegrei sono tra le aree vulcaniche più densamente abitate al mondo. Ma sono anche le più monitorate. Uno studio che sarà pubblicato a ottobre sulla prestigiosa rivista...

Vulcani - da Stromboli ai Campi Flegrei : cosa succede quando un flusso piroclastico scorre sul mare : Le esplosioni parossistiche di Stromboli di quest’estate hanno generato fenomeni spettacolari, le cui immagini hanno fatto il giro del mondo. Tra questi, lo scorrimento di flussi piroclastici sul mare ha prodotto una notevole impressione, in quanto fenomeno raro e poche volte osservato da testimoni diretti (Figura 1). Di seguito l’approfondimento a cura di Sandro de Vita, Mauro A. Di Vito, Rosella Nave, pubblicato oggi sul Blog ...