VAIstradeanas : 07:31 #A90 Traffico da Svincolo 19: Diramazione Roma Sud a Svincolo 21: Ss215 Via Tuscolana.Velocità:10Km/h - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 14-10-2019 ore 07:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2019 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
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Traffico Roma del 13-10-2019 ore 17:30 Roma Daily News
Traffico Roma del 13-10-2019 ore 19 : 30 : Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTRENA CODE A TRATTI, TRA LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE Roma SUD IN CARREGGIATA INTERNA, FILE TRA LE USCITE DELLA CASSIA BIS E DELLA SALARIA, E POI A TRATTI SI RALLENTA CON CODE DALLA NOMENTANA ALLA VIA APPIA Traffico ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA-TERAMO, FILE DA PORTONACCIO IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST E RESTA TRAFFICATA LA PONTINA FILE, TRA TOR DE CENCI E CASTEL ...
Traffico Roma del 13-10-2019 ore 18 : 30 : Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTRENA CODE A TRATTI, TRA LA VIA LAURENTINA E LA DIRAMAZIONE Roma SUD IN CARREGGIATA INTERNA, FILE TRA LE USCITE OSPEDALE SANT’ANDREA E VIA SALARIA, E POI A TRATTI SI RALLENTA CON CODE DALLA NOMENTANA ALLA TUSCOLANA Traffico ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA-TERAMO, FILE DA PORTONACCIO IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST E RESTA TRAFFICATA LA PONTINA FILE, TRA TOR DE CENCI E ...
Traffico Roma del 13-10-2019 ore 17 : 30 : . C’ È Traffico SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA-TERAMO, FILE DA PORTONACCIO IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST RESTA TRAFFICATA LA PONTINA FILE, TRA TOR DE CENCI E CASTEL RomaNO IN DIREZIONE DI POMEZIA, ALTRE CODE VERSO Roma, TRA MONTE D’ORO E CASTEL RomaNO CHIUSA AL Traffico PER UN INCIDENTE VIA DELL’ACQUA VERGINE, ALL’ALTEZZA DI VIA COLLE DELLA VALENTINA ALLA BORGHESIANA, ALTRO INCIDENTE CON POSSIBILI DISAGI PER IL ...
Traffico Roma del 13-10-2019 ore 16 : 30 : . RESTA TRAFFICATA LA PONTINA FILE, TRA TOR DE CENCI E CASTEL RomaNO IN DIREZIONE DI POMEZIA, ALTRE CODE VERSO Roma, TRA MONTE D’ORO E CASTEL RomaNO MENTRE PER ORA È NEL COMPLESSO SCORREVOLE LA CIRCOLAZIONE SULLE ALTRE STRADE DELLA CAPITALE UNICA SEGNALAZIONE QUELLA DI UN’ INCIDENTE AVVENUTO IN VIA DELL’ACQUA VERGINE, ALL’ALTEZZA DI VIA COLLE DELLA VALENTINA POSSIBILI DISAGI PER IL Traffico NELL’AREA CIRCOSTANTE TORNANO LE ...
Traffico Roma del 13-10-2019 ore 15 : 30 : . ANCORA Traffico SULLA PONTINA SI STA IN CODA, IN DIREZIONE DI POMEZIA SPINACETO A CASTEL RomaNO PER ORA NESSUN DISAGIO DA SEGNALARE SUL RACCORDO ANULARE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 E IN TANGENZIALE EST CIRCOLAZIONE QUINDI SCORREVOLE TORNANO LE “GIORNATE FAI D’AUTUNNO” E OGGI APERTURA STRAORDINARIA DI PALAZZO CESI, QUINDI RESTA COMPLETAMENTE CHIUSA AL Traffico, PER TUTTA LA GIORNATA, VIA DEGLI ACQUASPARTA NEI PRESSI DEL ...
Traffico Roma del 13-10-2019 ore 14 : 30 : . A SEGUITO DI INCIDENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, FILE DALLA VIA APPIA ALLA VIA ANAGNINA RESTA TRAFFICATA LA PONTINA SI STA IN CODA, IN DIREZIONE DI POMEZIA SPINACETO A CASTEL RomaNO NEI PRESSI DEL PANTHEON, QUESTO POMERIGGIO DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 17.00 IN PROGRAMMA UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA DELLA ROTONDA, POSSIBILI DISAGI DI Traffico NELL’AREA CIRCOSTANTE INFINE, IN TEMA DI TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE SULLA ...
Traffico Roma del 13-10-2019 ore 13 : 30 : .A SEGUITO DI INCIDENTE SULLA PONTINA SI STA IN CODA, TRA POMEZIA NORD E CASTEL RomaNO VERSO Roma ALTRE CODE MA PER IL SOLO Traffico IN DIREZIONE OPPOSTA QUINDI VERSO POMEZIA TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E CASTEL RomaNO . TRAFFICATA LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO RALLENTAMENTI E CODE DALLA VIA ANAGNINA ALL’APPIA A Roma OGGI VIII EDIZIONE DELLA GRANFONDO CAMPAGNOLO Roma, SU UN PERCORSO DI 65 KM COMPETITIVO. LA GARA E’ PARTITA DA VIA DEI ...
Traffico Roma del 13-10-2019 ore 12 : 30 : SUL RACCORDO PER UN INCIDENTE, IL Traffico E’ IN CODA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA VIA TUSCOLANA ALLA VIA LAURENTINA. TRAFFICATA LA PONTINA CON RALLENTAMENTI A SEGUITO DI INCIDENTE TRA POMEZIA NORD E CASTEL RomaNO VERSO Roma INCOLONNAMENTI PER Traffico ANCHE VERSO LATINA TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E CASTEL RomaNO . A Roma OGGI VIII EDIZIONE DELLA GRANFONDO CAMPAGNOLO Roma, SU UN PERCORSO DI 65 KM COMPETITIVO. LA GARA E’ PARTITA DA VIA DEI ...
Traffico Roma del 13-10-2019 ore 11 : 30 : SUL RACCORDO IL Traffico RALLENTA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA PER UN INCIDENTE DALLA VIA APPIA ALLA VIA LAURENTINA. RALLENTAMENTI ANCHE IN ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA VIA PONTINA. TRAFFICATA LA PONTINA CON RALLENTAMENTI A SEGUITO DI INCIDENTE TRA POMEZIA NORD E CASTEL RomaNO VERSO Roma INCOLONNAMENTI PER Traffico ANCHE VERSO LATINA TRA IL RACCORDO E CASTEL RomaNO . A Roma OGGI VIII EDIZIONE DELLA GRANFONDO CAMPAGNOLO Roma, SU UN PERCORSO DI 65 ...
Traffico Roma del 13-10-2019 ore 10 : 30 : SUL RACCORDO IL Traffico RALLENTA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA VIA APPIA ALLA VIA LAURENTINA. RALLENTAMENTI ANCHE IN ESTERNA TRA LA VIA ARDEATINA E LA VI ALAURENTINA. UN GRAVE INCIDENTE E’ SEGNALATO POI IN VIA CASILINA IN PROSSIMITA’ DI VIA PENNISI IN USCITA DA Roma. TRAFFICATA LA PONTINA CON RALLENTAMENTI A SEGUITO DI INCIDENTE TRA POMEZIA NORD E CASTEL RomaNO VERSO Roma RALLENTAMENTI PER Traffico ANCHE VERSO LATINA TRA CASTEL DI DECIMA ...
Traffico Roma del 13-10-2019 ore 09 : 30 : CIRCOLAZIONE SCARSA IN CITTA’ NON MANCANO PERO’ GLI INCIDENTI IN VIA DEL FORO ITALICO IN PROSSIMITA’ DELLA MOSCHEA IN DIREZIONE STADIO. UN GRAVE INCIDENTE E’ SEGNALATO POI IN VIA CASILINA IN PROSSIMITA’ DI VIA PENNISI IN USCITA DA Roma. SEMPRE PER UN INCIDENTE SONO POSSIBILI RALLENTAMENTI IN VIA EMILIO LONGONI AL’ALTEZZA DELLA VIA PRENESTINA IN DIREZIONE VIA COLLATINA. SI GUIDA REGOLARMENTE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE SUL ...
Traffico Roma del 13-10-2019 ore 08 : 30 : CIRCOLAZIONE SCARSA IN CITTA’ NON MANCANO PERO’ GLI INCIDENTI IN VIA DEL FORO ITALICO IN PROSSIMITA’ DELLA MOSCHEA IN DIREZIONE STADIO. UN GRAVE INCIDENTE E’ SEGNALATO POI IN VIA CASILINA IN PROSSIMITA’ DI VIA PENNISI IN USCITA DA Roma. SEMPRE PER UN INCIDENTE SONO POSSIBILI RALLENTAMENTI IN VIA EMILIO LONGONI AL’ALTEZZA DELLA VIA PRENESTINA IN DIREZIONE VIA COLLATINA. SI GUIDA REGOLARMENTE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE SUL ...
Traffico Roma del 13-10-2019 ore 07 : 30 : SI GUIDA REGOLARMENTE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE SUL PERCORSO CITTADINO DELLA Roma-TERAMO. Traffico SCORREVOLE ANCHE SULL’INTERO TRATTO DELLA TANGENZIALE EST. A Roma OGGI VIII EDIZIONE DELLA GRANFONDO CAMPAGNOLO Roma, SU UN PERCORSO DI 65 KM COMPETITIVO. LA PARTENZA ALLE 7.15 DA VIA DEI FORI IMPERIALI. E’ PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DI NUMEROSI CICLISTI PROVENIENTI DA TUTTA ITALIA E DALL’ESTERO., I CLICISTI PERCORRERANNO UN TRATTO ...
Traffico Roma del 12-10-2019 ore 19 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico DA VIA ARDEATINA A VIA TUSCOLANA; LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALLA VIA APPIA- POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE SU VIA TUSCOLANA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE: SI TRATTA DI UN INCIDENTE CON UNA MINICAR RIBALTATA RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA FLAMINIA NUOVA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE PONTI ...
Traffico Roma del 12-10-2019 ore 18 : 30 : Traffico RALLENTATO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA VIA FIORENTINI ALLA TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO SULLA TANGENZIALE SI RALLENTA DA VIA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI DIREZIONE STADIO OLIMPICO E DA VIA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI IN CENTRO RALLENTAMENTI SU LUNGOTEVERE CENCI DA LUNGOTEVERE AVENTINO A VIA BEATRICE CENCI VERSO PONTE CAVOUR A SAN PIETRO CHIUSO IL SOTTOPASSO DI LARGO GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE ...